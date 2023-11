Vidéoverbalisation : les écologistes passent à la vitesse supérieure

Les écologistes multiplient les dispositifs afin de sanctionner les délits routiers et faire respecter la ZFE, la ZTL demain et les voies de covoiturage dès 2024.

Ils sont enfin arrivés. À la rentrée, la Métropole de Lyon a reçu la livraison des radars thermiques qui vont lui permettre de vérifier si les voies de covoiturage sont bien respectées sur l’axe M6-M7, la nouvelle appellation de l’ancienne autoroute déclassée. “Ils devraient être installés dans les deux mois qui viennent et entreront en vigueur en début d’année prochaine”, promet Jean-Charles Kohlhaas, vice-président écologiste de la Métropole de Lyon chargé des déplacements. Ces radars prennent la forme de caméras thermiques capables de déterminer combien de voyageurs sont présents dans un véhicule. L’outil validé par le ministère de l’Intérieur présente un taux d’erreur inférieur à 4 % et peut détecter la présence d’un enfant, même en bas âge à l’arrière du véhicule. L’amende sera de 135 euros pour les contrevenants.

Aux heures de pointe, la voie de gauche de la M6-M7 est censée être réservée au covoiturage. Une interdiction qui se matérialise par la présence d’un losange sur les panneaux lumineux d’affichage. Cette signalétique est apparue en décembre 2020, mais son contrôle n’était jusqu’à présent qu’anecdotique. “Pour être verbalisé, il fallait qu’un policier vous arrête en flagrant délit”, pestait depuis des mois la Métropole de Lyon. “Comme elle n’était pas contrôlée, la voie de covoiturage n’était pas respectée aux heures de pointe notamment. Le reste de la journée, elle l’était plus et elle a rappelé aux automobilistes qu’en France on roule à droite, sourit Jean-Charles Kohlhaas. Nous avons des radars tests avec des caméras thermiques et nous nous sommes aperçus qu’aux heures où l’axe est saturé seuls 20 % des véhicules qui l’empruntent respectent la loi. Avec les radars, nous avons le bâton pour faire respecter la voie de covoiturage.” Les contrôles qui commenceront au début de l’année 2024 seront les premiers à être menés en France.