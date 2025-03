TCL : une campagne de sensibilisation au harcèlement en dessins de presse

Sytral mobilités lance une nouvelle campagne contre la harcèlement sur le réseau TCL avec des dessins de presse.

Dans le cadre de la quatrième édition des rencontres internationales du dessin de presse et des médias organisée par l'association lyonnaise Ça Presse qui se tiendra du 20 au 23 mars, Sytral mobilités lance une nouvelle campagne anti-harcèlement sur le réseau TCL sous forme de dessins de presse.

"La force du dessin permet de marquer les esprits et de transmettre des messages importants à un public très large", se félicite Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités. Les dessins sont signés par les illustrateurs Besse, Lacombe et Soulcié, qui travaillent notamment pour Mediapart, Arte et Marianne.

Ils visent à mettre en avant les dispositifs de lutte contre le harcèlement sur le réseau, notamment la descente à la demande après 22 h, les bus refuges, ou encore la vidéosurveillance.