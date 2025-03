Rock : Godspeed You! Black Emperor au CCO La Rayonne

Godspeed You! Black Emperor au Roadburn Festival © Wikipedia

Un concert de Godspeed You! Black Emperor, c’est une expérience à nulle autre pareille.

Une expérience musicale bien sûr mais aussi physique. Un truc qui vous retourne et vous inverse les proportions de la moelle. Car aussi conceptuelle, éthérée, perchée, dissonante que soit la musique du collectif canadien, en live, que vous y soyez sensible ou pas, elle vous arrache les tripes et vous fait pousser des ailes dans le dos. Décoller c’est prendre le risque de ne jamais redescendre.

L’expression “Godspeed”, notamment utilisée par les astronautes, est d’ailleurs une manière de s’en remettre à Dieu au moment d’entamer un voyage.

Godspeed You! Black Emperor – Le 12 mars au CCO La Rayonne