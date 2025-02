Rhône : les chantiers qui vont impacter les routes cette semaine

Les travaux de réaménagement du cours Émile-Zola au niveau de Cusset se sont terminés fin 2022, offrant plus de place aux piétons et aux cyclistes. (Photo Hadrien Jame)

Le département du Rhône a dévoilé les chantiers et travaux qui perturberont les routes du département à partir du lundi 24 février.

Quels sont les travaux qui vont impacter la route des Rhodaniens cette semaine ? Du 24 février au 2 mars 2025, le Département du Rhône effectue des travaux pour garantir la sécurité des usagers et améliorer la mobilité de sa voirie.

D'abord, du 24 février au 5 mars, la RD338 au nord de Lyon sera touchée par des travaux à Légny, au niveau du passage à niveau de la SNCF. Résultat : la route sera fermée 24h/24 pendant les dix jours que dureront les travaux et une déviation sera mise en place.

Lire aussi : Lyon : dès lundi, et jusqu'en 2026, d'importants travaux dans le 1er arrondissement

Des opérations de curage

Entre les 24 février et le 2 mars, des chantiers mobiles auront également lieu au niveau des communes de Longes et d'Échalas, au sud de Givors à la limite du département de la Loire. "Le service voirie du Département du Rhône va procéder à des opérations de curage de chaussées sur les routes les plus impactées par les intempéries du mois d'octobre 2024", a indiqué un communiqué du Département.

Voici les routes concernées :

Longes : RD28, 625, 625E, 140, 28E

Échalas : RD103LP, 103E, 103E2, 59, 158, 162

Un chantier mobile qui impliquera la neutralisation d'une voie et donc une circulation plus difficile dans la zone.