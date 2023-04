La question que tout le monde se pose à Lyon

Piétonnisation entre la place Bellecour et les pentes de la croix-Rousse : où vont passer les 10 000 automobilistes de la Presqu’île de Lyon?

Deux mois après l’annonce de Grégory Doucet, la métropole de Lyon a précisé les contours de la piétonnisation de la Presque’île de Lyon. Entre Bellecour et les pentes de la Croix-Rousse, seuls les riverains auront le droit de circuler à partir de 2025. Les écologistes vont en effet déployer une zone de trafic limité (ZTL), un outil déjà déployé dans de nombreux pays européens.

La piétonnisation de l’hyper-centre-ville va aussi profondément changer le réseau de transports en commun. Les bus ne circuleront plus rue de la République. Ils vont se rabattre sur les quais du Rhône et de la Saône sur l’axe nord-sud. Pour la desserte est-ouest, ils emprunteront la rue Grenette où les voitures n’auront plus le droit de cité. Selon les chiffrages de la Métropole de Lyon, 10 000 automobilistes l’empruntent chaque jour.

© FOLIA Urbanisme Paysage Architecture

À ce stade, les itinéraires bis restent flous. La Métropole de Lyon renvoie “aux trémies de Perrache, à la place Bellecour, au tunnel de la Croix-Rousse” pour accéder, en voiture, à la Presque’île. Pas sûr qu'ils y trouvent leur bonheur. La rue, déjà à sens unique, qui longe la partie nord de la place Bellecour va être rabotée d’une voie de circulation. Au nord, le tunnel routier de la Croix-Rousse est amené à faire de la place pour accueillir un tramway ou un bus à haut niveau de service en site propre.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Grégory Doucet, maire de Lyon, misent principalement sur une évaporation du trafic routier déjà engagé depuis 2019 (-10%). Pour balayer les inquiétudes relayées par les opposants, la Métropole se justifie aussi par une donnée statistique assez contre-intuitive. Aujourd'hui, seuls 20% des grands Lyonnais se rendent en Presqu’île en voiture.