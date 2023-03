Et si... le métro B de Lyon fonctionnait normalement ?

Les arrêts à répétition du métro B de Lyon - dont on fêtera les 45 ans en avril - se succèdent depuis plus cinq mois.

⚠️ 🚇 "Madame, Monsieur, votre attention s'il vous plaît, suite à l'absence de tout incident (panne informatique, électrique, du système de communication, ajustement du plan de transport, mouvement social, colis suspect, jets de projectiles, malaise voyageur, bagage abandonné, déverminage...), le métro B circule normalement. Tous les arrêts sont desservis jusqu'à la fin du service. Les bus relais sont tous suspendus."

Si vous êtes utilisateur régulier des transports en commun lyonnais, vous n'entendrez jamais ce genre d'annonce. Quand tout va bien, on ne dit rien. Quand tout va mal, en revanche... Et pour le métro B, dont on fêtera les 45 ans le 28 avril prochain, dire que ça va mal est un euphémisme. C'est probablement l'une des pires séries noires de son existence. Les arrêts se succèdent depuis novembre dernier (un incident tous les 3 jours selon nos calculs). "L'usager va maintenant bénéficier d'un moyen de transport confortable et rapide (…) Ainsi temps et fatigue seront épargnés aux habitantes et aux habitants" lançait le président de la République Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion de l'inauguration des métros A et B.

TCL © Romane Thevenot

Si le métro B fonctionnait normalement donc ?

1/ temps et fatigue seraient épargnés aux habitants...

2/ … qui seraient sans doute moins exaspérés

3/ les usagers auraient moins l’impression d'être pris pour des pigeons (voyageurs)

4/ la santé mentale des usagers pourrait s'améliorer

5/ la fraude serait probablement moins élevée

6/ les personnels TCL seraient sans doute moins pris à parti

7/ "l'autorité organisatrice des transports en commun" recouvrerait sans doute un peu de légitimité et d'autorité auprès de son délégataire qui exploite le réseau TCL

Etc., etc., etc.