Météo : du soleil prévu aujourd'hui à Lyon

Des éclaircies devraient remplacer les nuages installés dans le ciel lyonnais depuis plusieurs jours.

Comme hier, la matinée sera plutôt fraîche et grise à Lyon en ce dimanche 4 février. Le temps est sec et les nuages resteront dominant avant de laisser placer à de belles éclaircies dans l'après-midi.

Il fera entre 5 et 8 degrés ce matin. Le mercure atteindra les 12 degrés entre 14h et 17h. Les températures sont très douces pour la saison. Météo France note un écart de 4 degrés entre les maximales du jour et les normales du mois de février.