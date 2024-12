L'immobilier lyonnais en bref

Les dernières actualités de l'immobilier et du logement à Lyon en un clin d'oeil.

Le marché de bureau encore en berne

Le spécialiste du conseil en immobilier d’entreprise Brice Robert Arthur Loyd vient de publier son étude du marché de bureau pour la région lyonnaise au troisième trimestre 2024. La demande placée s’établit à 181 000 m2, soit une baisse de -32 % par rapport au troisième trimestre 2023. Du côté du volume de vente, il y a eu 239 transactions, en recul de -23 % en comparaison à il y a un an. En revanche le loyer moyen demeure compris entre 100 et 110 euros le mètre carré. Pour information, 20 % de la demande placée se situe au nord-est de la métropole et 13 % dans les extérieurs du territoire.

Le campus numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa mue

Ancien siège de la Région situé à Charbonnières-les-Bains, Le campus numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa mue afin d’accueillir plus de visiteurs et enrichir son offre. Les travaux de rénovation énergétique du bâtiment devraient permettre de produire 4 500 m2 supplémentaires, avant une dernière phase entre 2025 et 2030. Au total, cette réhabilitation s’élève à 20 millions d’euros. C’est le groupement composé d’Eiffage Construction en partenariat avec Archigroup qui a remporté la réalisation des travaux.

Icade cède un immeuble de bureaux de 4 458 m² à Lyon 6e

Le promoteur Icade a signé la cession en vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) de VIATERRA, un immeuble de bureaux de 4 458 m² sur sept étages dans le 6e arrondissement de Lyon, à la croisée des quartiers de la Part-Dieu et des Brotteaux, au groupe Filhet-Allard, un courtier en assurances ayant son siège à Mérignac en Gironde. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2026. “Dès le R+2, chaque niveau de bureau bénéficiera d’une terrasse végétalisée et un rooftop de 350 m² sera également aménagé”, annonce le promoteur.

Logement neuf : “Les investisseurs particuliers sont les abandonnés du système”

Philippe Layec, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise, était sur le plateau de l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale pour parler de la conjoncture : “Sur la grande région lyonnaise, nous nous orientons vers une année 2024 avec environ 4 000 logements réservés, que ce soit en ventes au détail, ventes en bloc. Les chiffres sont similaires à ce que nous avions connu en 2023. C’est donc encore une année très difficile. Je rappelle que la moyenne des dix années qui ont précédé la crise sanitaire était à 6 000 logements par an. Le pic de 2016-2017 correspond à 8 000 logements par an. C’est dramatique pour notre économie.”

Mitwit ouvre deux espaces de coworking

Mitwit, la marque d’espace de travail partagé de La Poste Immobilier, la foncière du groupe La Poste, a ouvert deux espaces dédiés au travail nomade à Lyon, dans l’hôtel des postes de Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon, avec une soixantaine de bureaux répartis sur 3 300 m2, et près de la gare Lyon Part-Dieu, à Lyon 3e, au sein d’un espace de 2 200 m2. L’enseigne, issue de la fusion de Startway et Multiburo, propose des locations de toutes les durées, sur un système de service à volonté.

333 enfants sans abri dans la métropole

Alors que la trêve hivernale a débuté le 1er novembre, l’hébergement d’urgence reste un enjeu de taille dans la métropole lyonnaise. Parents d’élèves, personnels éducatifs, militants et élus se mobilisent pour enjoindre Grégory Doucet de réquisitionner les logements vacants pour en faire du logement d’urgence. L’association Jamais sans toit compte 333 enfants sans abri dont 35 ont moins de 3 ans dans la métropole de Lyon. 17 établissements scolaires sont occupés pour mettre à l’abri 79 enfants et leur famille à Lyon, Givors, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

