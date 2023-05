Franck Garayt est président de la CFTC Métropole de Lyon. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour parler de la semaine de quatre jours travaillés, mise en place à la Métropole de Lyon actuellement, à titre expérimental.

Franck Garayt débute en donnant d'abord le contexte de la mise en place de la semaine de quatre jours dans la Métropole de Lyon : "Pour nous, la semaine de quatre jours n'est pas nouvelle. Certains services techniques travaillaient déjà sur des semaines en 4 jours, avec 9 heures par jour, donc 36 heures. Pareillement, pour l'ex-département, certains avaient des fonctionnements sur quatre jours. Pour nous, pas de buzz. Rien de nouveau. Quand ils ont créé la Métropole de Lyon, l'ancien président, Gérard Collomb, a décidé de mettre fin à cette mesure sachant que dans certains services techniques, entre autres la voirie, c'était maintenu."

Lire aussi : La Métropole de Lyon mise sur la semaine de 4 jours pour renforcer son "attractivité"

Le président de la CFTC Métropole de Lyon poursuit en donnant sa position sur cette nouvelle organisation du temps de travail : "On la soutient la semaine de 4 jours dans la mesure où ça reste vraiment sur la base du volontariat des agents. Il y a certains services sociaux où on a beaucoup de remontées positives car on s'était retrouvé avec des agents qui malheureusement étaient passés à 80%."

Plus de détails dans la vidéo sur les réserves de la CFTC, la méthode de discussion avec les syndicats de la collectivité, la question du pouvoir d'achat...