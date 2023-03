Pierre Olivier, leader de l’opposition de droite au conseil municipal de Lyon, revient sur le regain des campements sauvages en ville.

Dans un récent tweet, particulièrement populaire, le maire (LR) du 2e arrondissement pointait du doigt l'installation d'un "squat indigne" sur les quais de Saône, au niveau du quai Tilsitt, en face du Vieux-Lyon.

Il interpellait le maire de Lyon et son adjointe aux solidarités et à l'inclusion sociale. "Cher @Gregorydoucet et @SandrineRunel nous avons désormais un squat indigne. Il est urgent de démonter cette jungle qui fait honte à notre ville. Agissez!"

Vous connaissez les magnifiques espaces piétons sur les quais de Saone face à Fourviere.



Cher @Gregorydoucet et @SandrineRunel nous avons désormais un squat indigne.

Il est urgent de démonter cette jungle qui fait honte à notre ville.



Agissez ! #SaccageLyon #LesAmateurs pic.twitter.com/jrIsD8QC6P — Pierre OLIVER (@poliver69) February 21, 2023

Pour le leader de l’opposition de droite au conseil municipal de Lyon, invité sur le plateau de "6 minutes chrono", le problème vient, en grande partie, du manque de logements neufs. "Depuis près de trois ans, dans le deuxième arrondissement, on a constaté deux fois, plus de campements qu'avant 2020. Ce phénomène émerge parce qu'aujourd'hui la Ville et la Métropole ne construisent pas assez de logements" expliquant ainsi que "beaucoup de gens se retrouvent à la rue, sans solutions".

La réponse de Jean-Charles Kholhass, vice-président (EELV) de la Métropole de Lyon aux déplacements, a été cinglante. "Et donc vous proposez quoi ? Les jeter dans la Saône ou trouver des solutions / les héberger ? On vous attend dans l’action, pas pour vous tourner les pouces en critiquant. Certes, le chantier est immense pour corriger les dégâts de cette société toujours plus excluante que vous soutenez."

Et donc vs proposez quoi ? Les jeter ds la Saône ou trouver des solutions / les héberger ? On vs attend dans l’action, pas pour vs tourner les pouces en critiquant. Certes, le chantier est immense pour corriger les dégâts de cette société toujours plus excluante que vs soutenez. — JeanCharles Kohlhaas (@JCKohlhaas) February 21, 2023

" Il faut débrider la construction à Lyon et dans la métropole" Pierre Oliver, chef de file de l’opposition de droite à Lyon

Réponse du berger à la bergère sur le plateau de Lyon Capitale : "Le plan d'action passe par la construction de logements en zone urbaine, à Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux qui ont encore beaucoup de friches industrielles à redensifier. On le voit, depuis deux ans, il y a une volonté de paralyser un peu la construction de nouveaux logements. C'est le premier levier à utiliser pour recevoir dignement. Il faut débrider la construction."

Pour le chef de file de l’opposition de droite à Lyon, dans un deuxième temps, il s'agit de "monter un plan global avec l'Etat". "On sent que le vice-président (habitat, logement social, politique da la ville, NdlR) Renaud Payre a une volonté mais derrière, Bruno Bernard (président de la Métropole, NdlR) et le reste de l'exécutif métropolitain n'ont pas forcément envie de suivre".

Et de tacler : "On ne peut pas dire à tous "Vous êtes les bienvenus!" s'il n'y a pas possibilité d'accueillir".