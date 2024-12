Météo : des nuages et des averses ce samedi 7 décembre à Lyon 

Lyon sera sous les nuages ce samedi 7 décembre. Des averses et des rafales de vent feront également leur apparition dans l’après-midi alors que le mercure atteindra les 10 degrés.

Alors que la Fête des lumières se poursuit à Lyon, la météo ne s’annonce pas sous les meilleurs hospices. Le ciel sera particulièrement nuageux ce samedi 7 décembre avec des températures atteignant les 8 degrés dans la matinée. Des rafales de vent d’environ 15km/h seront également enregistrées.

Dans l’après-midi, le temps ne se dégagera pas plus et des averses traverseront le ciel lyonnais. Les rafales de vent s’intensifieront avec certaines pouvant atteindre les 40 km/h. Le mercure quant à lui montrera jusqu’à 10 degrés au meilleur de la journée. Le temps devrait néanmoins être plus calme dans la soirée, laissant la possibilité aux Lyonnais et aux touristes de profiter des illuminations.

Lire aussi : Une Fête des lumières 2024 entre nostalgie et peur du futur