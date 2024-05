Maritsa Boghossian est libraire indépendante à la librairie Pleine Lune à Tassin-la-Demi-Lune. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter ses coups de cœur de l'été.

La cuisinière des Kennedy (édition Les Escales) de Valérie Paturaud

"C'est une histoire incroyable, l'histoire d'Andrée, une petite orpheline qui va être recueillie à Marseille en 1907, qui va grandir dans des familles d'accueil bienveillantes en Provence, qui va se passionner pour la nature et pour la cuisine. Et elle va avoir un destin assez extraordinaire. Elle va se retrouver cuisinière dans des grandes familles, d'abord en Provence, puis elle va être motivée pour venir à Lyon parce qu'elle sait qu'à Lyon, il y a les mères lyonnaises. Elle va être accueillie par la mère Léa. Au début de la seconde guerre mondiale, elle va être placée dans des grandes familles, notamment la famille Berlier. Puis, à la fin de la seconde guerre mondiale, elle va se retrouver sur la côte d'Azur, où elle va rencontrer une artiste américaine qui ne va plus du tout pouvoir se passer d'elle et qui va l'emmener aux Etats-Unis. Et là, son destin va basculer. Elle va rencontrer la famille Kennedy et va être la cuisinière des Kennedy. C'est une histoire vraie, c'est absolument passionnant. Ce personnage, vous ne pouvez pas le lâcher parce qu'elle a une vie hors normes et finalement assez méconnue, puisque c'est une histoire vraie."

Lire aussi : Maritsa Boghossian : "à Noël, tous les prix littéraires sont de bonnes ventes"

Pondichéry ou le rivage des ombres (Buchet-Chastel) d'Anne Vantal

"C'est magnifique. C'est ce fameux livre où trois destins, trois femmes, à trois époques différentes. Alice, Oriane et Céline. Alice en 1930, avec l'arrivée de Gandhi, la marche contre le sel; Oriane dans les années 50, qui va revenir sur son histoire personnelle et Céline dans les années 2010. C'est une magnifique fresque de femmes, mais qui peut s'adresser à tout le monde. Et on est bien sûr dans un contexte politique et historique de cette Inde qui va s'ouvrir, se défaire du joug de l'Empire britannique. Et ce comptoir tout à fait particulier qui était le comptoir français de Pondichéry. Les trois femmes ont des parcours absolument merveilleux. L'histoire est très bien ficelée et c'est parfaitement, comment dire, bouleversant pour leurs histoires à elles, mais aussi dépaysant pour nous, lecteurs et lectrices. Nous sommes en Inde, complètement immergés. Très beau."

La Conjuration de Dante (Seuil) de Fabrice Papillon

"Accrochez-vous, parce que c'est un thriller qui ne vous ménage pas. Dès la première scène inaugurale, le premier chapitre, nous sommes dans les boyaux, dans les catacombes en dessous du Panthéon. Un complot cherche à profaner une tombe, celle de Marie Curie. Et au même moment, il va y avoir une jeune commissaire, tout à fait… énergique, que l'on connaît déjà dans les précédents livres de Fabrice Papillon, qui, elle, va porter secours à un homme dans la rue. Et il se trouve que ces deux histoires vont être liées. On va se promener aux quatre coins de l'Europe. Conjuration de Dante, mystère scientifique. Fabrice Papillon ne nous lâche pas. C'est assez, comment dire, parfois un peu glauque, mais on avance. On se dit, mais c'est incroyable. Comment peut-on construire une histoire pareille ? “Le scénario est tordu, solide, mêle finesse et grand spectacle. Tout est écrit avec un réel talent. C'est brillant” c'est Franck Thilliez qui le dit."

Lire aussi : Les coups du coeur du libraire : les livres à mettre sous le sapin (vidéo)

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des coups de cœur du libraire, les livres à emporter en vacances ou pas d'ailleurs pour les vacances, cet été en tout cas. Pour en parler, nous recevons Maritsa Boghossian qui est libraire indépendante à la librairie Pleine Lune à Tassin-la-Demi-Lune et qui va nous présenter ses coups de cœur. Bonjour Maritsa Boghossian. Merci d'être venue sur notre plateau. Est-ce que juste pour commencer, vous pouvez nous présenter votre librairie en quelques mots ?

La librairie Pleine Lune, c'est une librairie indépendante comme vous l'avez précisé, c'est-à-dire qu'on est une petite librairie de quartier, de proximité. Nous sommes installés au cœur de la ville de Tassin et c'est une librairie généraliste pour les grands, les petits avec une offre avec beaucoup d'actualités littéraires.

C'est parfait parce qu'on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre premier coup de cœur ?

Le premier coup de cœur, c'est La cuisinière des Kennedy. C'est une histoire incroyable, l'histoire d'Andrée, une petite orpheline qui va être recueillie à Marseille en 1907, qui va grandir dans des familles d'accueil bienveillantes en Provence, qui va se passionner pour la nature et pour la cuisine. Et elle va avoir un destin assez extraordinaire. Elle va se retrouver cuisinière dans des grandes familles, d'abord en Provence, puis elle va être motivée pour venir à Lyon parce qu'elle sait qu'à Lyon, il y a les mères lyonnaises. Elle va être accueillie par la mère Léa. Au début de la seconde guerre mondiale, elle va être placée dans des grandes familles, notamment la famille Berlier. Puis, à la fin de la seconde guerre mondiale, elle va se retrouver sur la côte d'Azur, où elle va rencontrer une artiste américaine qui ne va plus du tout pouvoir se passer d'elle et qui va l'emmener aux Etats-Unis. Et là, son destin va basculer. Elle va rencontrer la famille Kennedy et va être la cuisinière des Kennedy. C'est une histoire vraie, c'est absolument passionnant. Ce personnage, vous ne pouvez pas le lâcher parce qu'elle a une vie hors normes et finalement assez méconnue, puisque c'est une histoire vraie.

D'accord, donc voilà, à retrouver, édition Les Escales, de Valérie Paturaud.

Valérie Paturaud, tout à fait.

Important de le préciser. On va passer sur le deuxième coup de cœur, Pondichéry ou le rivage des ombres.

Alors, c'est magnifique. C'est ce fameux livre où trois destins, trois femmes, à trois époques différentes. Alice, Oriane et Céline. Alice en 1930, avec l'arrivée de Gandhi, la marche contre le sel; Oriane dans les années 50, qui va revenir sur son histoire personnelle et Céline dans les années 2010. C'est une magnifique fresque de femmes, mais qui peut s'adresser à tout le monde. Et on est bien sûr dans un contexte politique et historique de cette Inde qui va s'ouvrir, se défaire du joug de l'Empire britannique. Et ce comptoir tout à fait particulier qui était le comptoir français de Pondichéry. Les trois femmes ont des parcours absolument merveilleux. L'histoire est très bien ficelée et c'est parfaitement, comment dire, bouleversant pour leurs histoires à elles, mais aussi dépaysant pour nous, lecteurs et lectrices. Nous sommes en Inde, complètement immergés. Très beau.

Un bon livre à emporter. Un page-turner, vous le disiez avant l'émission, on le rappelle, de Anne Vantal. Voilà, c'est son premier roman.

C'est son premier roman adulte. Elle a déjà écrit pour la jeunesse, mais c'est son premier roman adulte et c'est vraiment un coup réussi, vraiment.

Voilà, donc à retrouver, édition Buchet-Chastel. On va passer au troisième coup de cœur, qui donne envie, mais c'est bien comme cela. On aura l'embarras du choix. J'ai noté La Conjuration de Dante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet ouvrage ?

Fabrice Papillon, La Conjuration de Dante. Alors là, accrochez-vous, parce que c'est un thriller qui ne vous ménage pas. Dès la première scène inaugurale, le premier chapitre, nous sommes dans les boyaux, dans les catacombes en dessous du Panthéon. Un complot cherche à profaner une tombe, celle de Marie Curie. Et au même moment, il va y avoir une jeune commissaire, tout à fait… énergique, que l'on connaît déjà dans les précédents livres de Fabrice Papillon, qui, elle, va porter secours à un homme dans la rue. Et il se trouve que ces deux histoires vont être liées. On va se promener aux quatre coins de l'Europe. Conjuration de Dante, mystère scientifique. Fabrice Papillon ne nous lâche pas. C'est assez, comment dire, parfois un peu glauque, mais on avance. On se dit, mais c'est incroyable. Comment on peut construire une histoire pareille ? “Le scénario est tordu, solide, mêle finesse et grand spectacle. Tout est écrit avec un réel talent. C'est brillant” c'est Franck Thilliez.

Et Fabrice Papillon, pour le dire un mot, c'est quelqu'un qui connaît aussi les sujets scientifiques ?

Absolument. Fabrice Papillon, il est lyonnais, d'ailleurs, d'origine, et il est documentariste, il est journaliste scientifique. Il a travaillé avec les plus grands scientifiques français, notamment Axel Kahn. Franchement, il connaît très, très bien son sujet. Et là, il se fait plaisir dans ses romans. Il a plein de choses à nous dire et nous, on a plein de choses à découvrir.

Et c'est grand public, ce n'est pas forcément pour les grandes cultures scientifiques.

Ah oui, oui, aucun problème. On entre très facilement. Un bon thriller.

Voilà, on le retient bien : La cuisinière des Kennedy, Pondichéry ou le rivage des ombres et La conjuration de Dante sont les trois coups de cœur de Maritsa Boghossian. Merci d'être venue sur notre chaîne. Merci à vous pour présenter ces trois livres. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité littéraire et aussi à Lyon sur le site lyoncapitale.fr. Je vous dis à très bientôt.