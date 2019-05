Villeurbanne : le visage masqué, il déambulait une barre de fer à la main

Un homme de 26 ans a été arrêté mardi dans les rues de Villeurbanne, le visage masqué et une barre de fer à la main . Lors de son arrestation, il a craché sur les policiers et les a menacés de mort.

Ce mardi à 23h50, rue du Tonkin, un homme de 26 ans, connu des services de police (11 antécédents judiciaires) a été arrêté. Le visage dissimulé, il déambulait dans les rues de Villeurbanne, une barre de fer à la main et un couteau dans le sac à dos. Durant l'interpellation, il insultait les policiers les frappant à coups de poing et de pied. Le suspect les a aussi menacés de mort et leur a craché dessus. Placé en garde à vue, il n'a reconnu que le port d’armes. Il va être présenté au parquet ce jeudi pour “outrage, rébellion, violences volontaires aggravées et menaces de mort à agent de la force publique”.