Villeurbanne : elle agresse un pompier et le pique avec une seringue

Jeudi 30 août, vers 22 heures, les pompiers sont intervenus rue Gabriel-Péri à Villeurbanne pour maîtriser une femme qui importunait le voisinage.

Les sapeurs pompiers auront leurs pensées tournées vers l'un de leurs collègues ces prochains jours. Selon le Progrès, jeudi soir, à Villeurbanne, les pompiers ont été appelés pour venir maîtriser une femme qui ne semblait pas être dans un état normal. Cette dernière a agressé l'un des soldats du feu, lui plantant une seringue dans le corps. Le pompier a été amené en urgence à l'hôpital Edouard-Herriot pour faire des examens et prises de sang et a reçu un traitement préventif. Quant à la femme, elle a été arrêtée par les forces de l'ordre et passera des examens pour savoir si elle souffre de troubles psychiatriques. Le sapeur pompier attend désormais les résultats de ses analyses sanguines.