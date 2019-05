Villefranche-sur-Saône : appel à témoins après une disparition inquiétante

Albert Hy, âgé de 87 ans, a disparu depuis vendredi soir à 18 heures. La police a lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

Selon Le Progrès, Albert Hy, ancien combattant de 87 ans résidant à Villefranche-sur-Saône a disparu dans la soirée du vendredi 10 mai. Après une longue hospitalisation, l’homme serait retourné chez lui dans l’après-midi et aurait discuté avec voisines et infirmières. Au lendemain matin, la porte de son domicile était entrouverte et Albert Hy avait disparu avec sa canne et sa casquette, sans rien emmener d’autre. La police a lancé un appel à témoins pour essayer de le retrouver.