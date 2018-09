Vaulx-en-Velin : braquage à main armée dans la rue Victor Hugo

Cagoulés, gantés et munis d'une arme de poing, quatre individus ont braqué une boulangerie à Vaux-en-Velin.

La boulangerie était vide de client ce vendredi à 19 heures, lorsqu'un individu a menacé d'une arme de poing l'employé de l'entreprise de la rue Victor Hugo, à Vaulx-en-Velin. Devant la porte, deux complices encagoulés et gantés s'assurent que personne ne rentre. Le quatrième homme est au volant du véhicule qui a déposé les quatre individus quelques minutes plus tôt. À l'intérieur de la boulangerie, l'employé s'est réfugié dans l'arrière-boutique et patiente, la peur au ventre, le temps que le braqueur s'empare de la caisse. Pour l'heure, le montant dérobé est inconnu, tout comme la destination prise par les auteurs des faits. Selon Le Progrès, le véhicule utilisé pour leur fuite n'avait pas été retrouvé par la police dans la soirée.