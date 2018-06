Un cadre LR proche de Laurent Wauquiez en garde à vue

Soutien de Laurent Wauquiez et membre de la commission des recours des Républicains, Verlaine Djeni a été placé en garde à vue ce jeudi. Il est soupçonné d’avoir détourné des fonds publics lorsqu’il était conseiller à Pôle emploi.

Habitué des propos polémiques et très actif sur les réseaux sociaux, le soutien de Laurent Wauquiez et membre de la commission des recours des Républicains Verlaine Djeni a été placé en garde à vue ce jeudi à la gendarmerie de Bobigny. Selon les informations de Mediapart, le consultant en ressources humaines serait soupçonné d’avoir fait bénéficier six personnes d’allocations ou d’aides qu’elles n’auraient pas dû toucher, pour un montant de 53 000 euros entre juin 2015 et février 2016. Si l’homme de 52 ans conteste les faits, les enquêteurs cherchent aujourd’hui à savoir si une partie de ces sommes lui aurait été rétrocédée. Il doit être présenté ce vendredi devant un magistrat du parquet de Bobigny.