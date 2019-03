Saint-Priest : le dealer distribuait des échantillons gratuits dans la rue

Un dealer lyonnais qui distribuait des échantillons de drogue dans la ville a été interpellé à Saint-Priest.

Plus commercial que malin, le dealer faisait la publicité de sa drogue en plein jour, sur les terrasses des restaurants du 1er arrondissement de Lyon. Il distribuait de petits sachets de cannabis, des échantillons, avec un véritable encart publicitaire à l’intérieur, "Beuh hollandaise, 8€ le gramme, livraison tout Lyon à partir de 50€" le tout accompagné de son numéro de téléphone. Rapidement, la police lyonnaise retrouve la trace du revendeur grâce notamment aux caméras de vidéosurveillance et met en place une filature destinée à amasser des preuves. Il est interpellé à son domicile de Saint-Priest, et serait selon Le Progrès âgé de 20ans. Il aurait fait participer sa compagne à son trafic, entre deux livraisons en voiture... sans avoir le permis de conduire.