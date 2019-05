Rillieux-la-Pape : il insulte les policiers et frappe leur voiture

Des policiers affirment avoir été pris à partie par un homme violent dans un quartier de Rillieux-la-Pape. L’individu aurait frappé leur véhicule, avant de les insulter et de tenter de rallier un groupe autour des policiers.

Selon Le Progrès, des affrontements ont eu lieu vendredi dernier à Rillieux-la-Pape entre des habitants du quartier des Alagniers et des policiers. Si on ne connaît pas encore précisément les circonstances de l’affaire, les policiers affirment avoir été pris à partie par un individu qui aurait frappé leur voiture en les insultant. Peu après, il aurait appelé un groupe d’individus prêt à en découdre. Pour l’heure, une personne a été placée en garde à vue et sera rapidement jugée pour outrages et violences sur agents de la force publique. D’après des témoignages recueillis par le journal régional, les tensions se font de plus en plus sentir ces derniers temps dans certaines zones de Rillieux-la-Pape.