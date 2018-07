Rhône : une étudiante en pharmacie détourne 54 765 €

Une étudiante en 6e année de pharmacie va être jugée ce mercredi pour avoir détourné 54 765 euros en deux ans dans l'établissement dans lequel elle travaillait.

Une San-Priode âgée de 26 ans a été interpellée le 23 juillet dernier à 8h30. Elle était soupçonnée d'avoir dérobé 54 765 euros dans une pharmacie villeurbannaise située cours Tolstoï, entre le 1er septembre 2015 et le 22 novembre 2017. Une pharmacie que cette étudiante en 6e année de pharmacie connaissait puisqu’elle y était employée. L'exploitation des bilans comptables de la pharmacie faisait apparaître un écart de caisse. L'exploitation des comptes de la mise en cause permettait de recenser des dépôts d'espèces à hauteur de 72 085 euros sur plus de deux années, alors qu'elle avait perçu des salaires d'environ 40 900 euros. Selon les enquêteurs : “son train de vie (achats et voyages) n'était pas en adéquation avec les sommes d'argent versées en espèces”. Pour sa défense, elle a déclaré que cet argent était issu de ses économies réalisées depuis l'âge de 16 ans. Elle a accusé ses employeurs d'avoir détourné les fonds. Elle va être présentée au parquet ce mercredi.