Rhône : trois jeunes arrêtés après une arrestation mouvementée

Trois jeunes ont été arrêtés après le caillassage de policiers qui intervenait à Vénissieux sur un délit routier.

Deux jeunes hommes âgés de 20 et 18 ans et un mineur âgé de 15 ans ont été interpellés lundi à 19h30, avenue du 8 Mai 1945 à Vénissieux. Un véhicule, dans lequel le plus vieux des suspects était passager, refusait de s’arrêter aux injonctions des policiers et percutait trois piétons qui étaient légèrement blessés. Le conducteur a alors pris la fuite tandis que le jeune homme de 20 ans était interpellé. À la suite de cette interpellation, un groupe de jeunes tentait de faire s’échapper le suspect en jetant des projectiles sur les forces de l’ordre. C'est là que les deux plus jeunes interpellés ont été arrêtés. Ils ont nié les faits. Le suspect de 20 ans fera l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) tandis que les deux autres ont été présentés au parquet ce jeudi. Le plus jeune a été laissé libre avec ouverture d'information, celui âgé de 18 ans a été condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et écroué.