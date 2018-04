Rhône  : près de 12 kilos de cannabis découverts dans un appartement

Deux hommes âgés de 35 et 25 ans ont été interpellés ce mardi pour avoir conservé chez eux 11,269 kg de résine de cannabis, de 322 g d’herbe.

Un Vénissian âgé de 35 ans a été interpellé le 24 avril dernier à 15h35 boulevard Yves Farges à Saint-Fons. Un dispositif de surveillance avait été mis en place à la suite d'un renseignement anonyme dénonçant l’interpellé comme “nourrice”. Un second Vénissian âgé de 25 ans était aussi interpellé le même jour à 15h50 au domicile du premier mis en cause. À l'arrivée des policiers, ce dernier jetait des plaquettes de cannabis par la fenêtre de l'appartement. La perquisition amenait à la découverte de 11,269 kg de résine de cannabis, de 322 g d’herbe de la même substance, de sachets de conditionnement et de deux carnets de comptes. Lorsqu'ils quittaient les lieux, un policier d'un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale venu en renfort était blessé à l’œil par un éclat de verre à la suite de jets de projectiles, qui dégradaient également leur véhicule. La locataire des lieux, âgée de 36 ans, était interpellée à 16h20 par le service enquêteur. “Les deux Vénissians déclaraient que les stupéfiants avaient été déposés par des dealers du quartier et qu’ils avaient accepté par peur de représailles”, précise la DDSP. Le premier interpellé a été laissé libre tandis que le second a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce vendredi.