Rhône : le Gilet jaune ne comprend pas son arrestation après des violences

Samedi, les Gilets jaunes ont envahi l'autoroute A6 à Villefranche. Plusieurs affrontements ont eu lieu avec la police. Un jeune homme de 31 ans a été interpellé après des jets de projectiles.

Samedi 24 novembre, à Villefranche-sur-Saône, des affrontements ont eu lieu entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Un jeune homme de 31 ans jetait des projectiles en direction des policiers. Lors de son arrestation, il s'est rebellé et, malgré les jets de projectiles, a déclaré lors de sa garde à vue "ne pas comprendre le motif de cette interpellation". Il est convoqué en justice en avril 2019 pour "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion".