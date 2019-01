Rhône : il tire cinq fois sur un immeuble avec un pistolet 7,65mm

En colère, un homme bien connu des services de police a tiré cinq fois sur un immeuble d'habitation à Villeurbanne sans blesser personne.

Un Villeurbannais âgé de 33 ans, qui compte sur son casier judiciaire 59 antécédents, a été arrêté par la Bac à Villeurbanne allée des Cèdres ce mercredi à 20h40. Il venait de tirer cinq fois dans la façade d’un immeuble d’habitation au niveau du hall d’entrée à l’aide d’un pistolet automatique de calibre 7.65 mm. Il dégradait la baie vitrée de l’entrée (3 impacts), mais ne blessait personne. La fouille des véhicules qu’il était censé utiliser a permis de découvrir le pistolet utilisé, 26 g de résine de cannabis et divers éléments servant à la confection de barrettes destinées à la vente. À son domicile, les forces de l'ordre ont découvert 4 180 euros, 40 cartouches de calibre 7.65 mm et du matériel de conditionnement. Il a déclaré avoir tiré sous l’effet de la colère, a reconnu l’usage de stupéfiants, mais nié le trafic. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour “violences volontaires aggravées et infraction à la législation sur les stupéfiants” en vue d’une ouverture d’information.