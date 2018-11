Rhône : il fonce sur un policier et le blesse avec une moto volée

Un homme originaire de Lyon, et un second de Pierre-Bénite ont été arrêtés après avoir foncé sur la police avec une moto cross volée.

Mercredi 21 novembre, vers 15h15 à Pierre-Bénite, la police remarque deux individus sur une moto de cross. Les forces de l'ordre leur demandent de s'arrêter, mais le conducteur de la moto fonce sur l'un des policiers qui est percuté au flanc. Ce dernier a reçu 6 jours d'ITT.

Les deux individus sont arrêtés et la moto se révèle être volée. Le conducteur est un Lyonnais, non titulaire du permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce vendredi. La garde à vue de son passager a été levée en raison de son état de santé, l'homme ayant été blessé lors des faits.