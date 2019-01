Rhône : elle traîne son compagnon sur son capot sur 150 mètres

Après une dispute conjugale tendue dans leur domicile de Genas, une femme âgée de 35 ans a traîné sur 150 mètres sur son capot son compagnon, vêtu d'un peignoir et de chaussons.

Après une dispute conjugale, une femme vivant à Genas a décidé de quitter son domicile de Genas. Son compagnon a essayé de s'interposer en montant sur le capot de leur voiture. Mais décidé, sa compagne décide de démarrer, avec son conjoint accroché à leur voiture rapporte Le Progrès. Après 150 mètres en roulant à entre 20 et 30 km/h, l'homme, accroché à la voiture et simplement vêtu d'un peignoir et de chaussons, finit par lâcher dans un virage, précise le quotidien. Une chute qui lui a occasionné une fracture du bras et quelques belles égratignures. La jeune femme âgée de 35 ans a déclaré avoir paniqué en fuyant par crainte de devoir rester au domicile conjugal ou la situation était devenue violente. Elle a reçu quatre mois de prison avec sursis.