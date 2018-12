Rhône : après une dispute, il poignarde son frère à l’abdomen

Un habitant de Meyzieu a poignardé son frère à l’abdomen après une dispute. Le suspect a expliqué avoir répondu à des menaces de mort.

Un Majolan âgé de 26 ans a été arrêté mardi à 17h30 rue Jean Jaurès dans sa ville. À la suite d’une dispute avec son frère, il lui portait un coup de couteau au niveau de l’abdomen. Les policiers sont intervenus et le suspect a été placé en garde à vue où il a reconnu les faits, indiquant avoir répondu à des menaces de mort proférées à son encontre. Son frère s’en est sorti et a reçu 6 jours d’ITT. Le mise en cause va être présentée au parquet ce jeudi pour “violences avec arme”.