Près de Lyon : un homme fonce sur des policiers qui ouvrent le feu

Un suspect a foncé volontairement sur un policier, obligeant l'équipage de la Bac à faire feu pour protéger leur collègue.

Après une longue course poursuite, un homme a été interpellé ce mardi après-midi sur l'A46 à Vaux-en-Velin, rapporte Le Progrès. Le conducteur avait d'abord refusé de s'arrêter durant un contrôle de police et avait été pris en chasse par un équipage de la Bac qui était parvenu à le stopper. Au moment où un des policiers s'est approché, le suspect a accéléré et foncé sur le gardien de la paix, obligeant un des autres fonctionnaires de police à utiliser son arme et à tirer deux fois sur le chauffeur pour protéger son collègue, décrit le quotidien. Le suspect a été interpellé et place en garde à vue à l'hôpital.