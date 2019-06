Près de Lyon : près de 40 millions d’euros de méthamphétamine saisis

400kg de méthamphétamine ont été saisis mercredi en Saône-et-Loire par les douaniers de Lons-le-Saunier. Il s'agirait de la plus grosse prise de cette drogue jamais réalisée en France.

Walter White sévirait-il dans la région ? Selon l'AFP citée par le journal Le Progrès, la douane de Lons-le-Saunier a intercepté mercredi un poids lourd transportant 400 kilos de méthamphétamine sur l’A39 en Saône-et-Loire. Selon les estimations, la valeur marchande de la drogue saisie oscillerait entre 30 et 40 millions d'euros. Il s'agirait de la plus grosse prise jamais réalisée en France pour de la métamphétamine. Le chauffeur du camion de nationalité espagnole a été interpellé et placé en garde à vue.