Près de Lyon : ils découpent la grille de la prison pour livrer des colis

Quatre hommes ont été arrêtés dimanche alors qu’ils livraient des téléphones portables dans la prison de Villefranche-sur-Saône.

Quatre personnes ont été interpellées le 26 mai à 15h aux abords de la Maison d’arrêt de Villefranche alors qu'ils venaient de découper le grillage d’enceinte de la maison d’arrêt pour lancer des colis aux détenus. Une disqueuse était retrouvée dans leur véhicule ainsi qu’un colis contenant 3 téléphones portables. Le premier suspect âgé de 16 ans a été interpellé dans l’enceinte : il a reconnu les faits et sera présenté au Parquet de Lyon ce mardi. Les trois autres âgés de 18, 25 et 31 ans demeurant à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ont nié les faits. Ils seront présentés au Parquet de Villefranche dans la journée.