Près de Lyon : en rage, une femme agresse le personnel d'une pharmacie

Jeudi, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné à huit mois de prison, dont quatre, avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans une femme dont un pharmacien avait refusé de lui donner un médicament. Ce lundi, dans une pharmacie de Décines-Charpieu, la quarantenaire venue chercher son médicament pour la thyroïde s'était vu refuser une fin de non-recevoir, son ordonnance étant périmée. Elle est alors entrée dans une colère monstre, a jeté un biberon au visage du pharmacien et lui a porté trois coups de poing au visage, rapporte Le Progrès. Quand une autre personne a essayé de la calmer, elle lui a décoché un nouveau coup et l’a violemment jetée au sol et agrippée par les cheveux, poursuit le quotidien. Son avocate a essayé d'expliquer ce juste par le “manque” de son traitement.