Près de Lyon : deux hommes arrêtés avec près de 5kg de cannabis

Un jeune de 21 ans et un sexagénaire ont été arrêtés jeudi dernier dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants.

Jeudi matin, une surveillance était mise en place près d’un point de deal boulevard Lénine à Vénissieux. Deux hommes, un âgé de 21 ans (7 antécédents judiciaires) et un de 61 ans (4 antécédents), ont été arrêtés. La perquisition du domicile amenait la découverte de 3,523 kg de résine de cannabis, 1,177 kg d’herbe du même produit et 56 g de cocaïne ainsi que du matériel de conditionnement pour la vente de stupéfiants. Le plus jeune a nié les faits. Le sexagénaire a déclaré héberger l’autre mis en cause, lequel en profitait pour stocker des stupéfiants. Ils ont été présentés au parquet samedi. Le plus jeune a été écroué tandis que le sexagénaire a été laissé libre. Ils comparaîtront ce lundi devant la justice.