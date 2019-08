Près de Lyon : 2 voleurs arrêtés avec le coffre-fort d'un centre nautique

Deux hommes ont été arrêtés en pleine nuit dans le centre nautique “Le Nautile” à Villefranche-sur-Saône alors qu'ils essayaient de dérober le coffre-fort.

Deux personnes se sont introduit dans le centre nautique “Le Nautile” vers 3h du matin lundi à Villefranche-sur-Saône. Ils se sont alors dirigés vers le 1er étage où ils ont volé 500€. Les policiers sont arrivés sur place et les ont surpris alors qu'ils essayaient de dérober le coffre-fort. L’un des deux avait déjà été mis en cause pour des faits identiques la semaine précédente. Ils ont été présentés au parquet de Villefranche-sur-Saône ce mardi. L'un des deux suspects a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et écroué. L'autre a reçu une peine de 5 mois de prison, dont 4 avec sursis, et a aussi été écroué.