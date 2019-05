OL-Caen : un homme interpellé pour un jet de gobelet

L'OL a décidé de durcir le ton vis-à-vis des supporters et s'est constitué partie civile dans l'affaire d'un jeune homme de 18 ans interpellé pour avoir jeté un gobelet sur la pelouse du Parc OL lors de la rencontre OL-Caen.

Dans un communiqué, l'Olympique lyonnais a affirmé avoir interpellé un homme lors du match OL-Caen qui a jeté un gobelet en plastique sur la pelouse depuis les tribunes. “Le système de vidéo surveillance du Groupama Stadium a permis d’identifier et de localiser Maxime, 18 ans, qui a pu être identifié et remis aux forces de l’ordre directement pendant le match”, a déclaré le club.

L’individu a été entendu ce lundi et condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à six mois d’interdiction de stade. “L’Olympique Lyonnais s’est constitué partie civile et condamne fermement ce type d’agissement”, a ajouté l'OL. Ce dernier a par ailleurs expliqué que l’utilisateur d’un pointeur laser durant la rencontre, a été identifié, et sera exclu du stade pour une période de 6 mois. “Le Club rappelle que ces actes dégradent l’image des rencontres et souhaite réaffirmer son engagement total pour que le Groupama Stadium soit une enceinte sécurisée où les matches de football se veulent festifs et sécurisés”, a conclu l'Olympique lyonnais.