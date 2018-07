Nuit du 13 juillet : 22 voitures incendiées à Lyon et alentour

Voitures brûlées, jets de pétards, de fusées… 17 individus, pour la plupart mineurs, ont été interpellés dans la nuit du 13 au 14 juillet suite aux violences commises dans l’agglomération lyonnaise.

La situation a finalement été maîtrisée par les autorités. Mais la nuit du 13 au 14 juillet n’a pas été de tout repos dans l’est de la métropole, notamment à Vénissieux, Saint-Priest, Villeurbanne, Saint-Fons et dans le 7e arrondissement de Lyon. Au total, selon Le Progrès, 22 véhicules ont été incendiés et 3 autres détruits par propagation, suite aux festivités de la Fête nationale. Un chiffre cependant en baisse de moitié par rapport à la même nuit l’année dernière. 17 individus, pour la plupart mineurs, ont été interpellés, principalement pour des jets de projectiles et des transports d’engins incendiaires, toujours selon le quotidien. Hier encore, après le feu d’artifice du 14 juillet à Lyon, les déflagrations de pétards et autres engins pyrotechniques se sont fait entendre jusque tard dans la nuit, notamment en Presqu’île, mais aucun chiffre n’a pour l’instant été communiqué à ce sujet.