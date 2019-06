Lyon : une mère et sa fille tapent des policiers après un vol de portable

Une mère et sa fille ont été arrêtées ce mardi dans le 7e arrondissement pour avoir agressé des policiers venus perquisitionnés leur domicile dans le cadre d'une affaire de vol de téléphone portable.

Une Lyonnaise âgée de 36 ans (7 antécédents judiciaires) et sa fille âgée de 15 ans (19 antécédents judiciaires) ont été arrêtées ce mardi. Lors d’une perquisition à leur domicile situé avenue Berthelot, la mineure insultait et repoussait les policiers pour les empêcher de récupérer un téléphone portable volé par sa mère. Cette dernière portait un violent coup de tête à un policier. Placées en garde à vue, elles ont reconnu les faits de “violences volontaires aggravées et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique”. On ne connaît pas l'ITT du policier blessé. La mère fera l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire le 20 novembre prochain tandis que sa fille va être présentée au parquet ce mercredi.