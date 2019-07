Lyon : un trafiquant et une “nourrice” arrêtée pour trafic de stupéfiants

Un trentenaire, une mère et son fils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour “trafic de stupéfiants”. L'appartement des deux derniers servait de nourrice pour le premier.

Mercredi, avenue de la Division Leclerc, 3 suspects ont été interpellés. Le 3 juin, à la suite d’un renseignement, l’un (36 ans, 2 antécédents judiciaires) était identifié à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants pour lequel il utilisait un appartement à l’adresse mentionnée plus haut. Il était interpellé en compagnie d’un deuxième mis en cause (13 ans) et de sa mère (44 ans), la troisième mis en cause. Les perquisitions à leurs domiciles amenaient la découverte de 110 grammes de résine de cannabis, de 2 892,90 euros ainsi que les clés de l’appartement de la famille chez laquelle 7 kg du même produit étaient saisis. Le trentenaire a reconnu avoir jeté par la fenêtre un sac contenant des emballages de stupéfiants à l’arrivée des policiers chez sa mère. L’autre a reconnu avoir stocké les stupéfiants pour un tiers. La mère a déclaré avoir accepté de servir de nourrice et avoir été rémunérée pour le faire. Le fils de 13 ans a été laissé libre tandis que la mère et le trentenaire vont être présentés au parquet ce vendredi pour “trafic de stupéfiants”.