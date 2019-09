Lyon : un médecin de la Croix-Rousse soupçonné d'agressions sexuelles

Trois hommes ont déclaré avoir été agressés sexuellement par un médecin travaillant à l'hôpital de la Croix-Rousse.

Un médecin âgé de 45 ans qui travaillait au Centre gratuit de dépistage du VIH et des MST de l'hopital de la Croix-Rousse a été arrêté et interpellé et présenté au parquet en début de semaine, rapporte Le Progrès. Il est accusé d'attouchements par trois hommes âgés de 25 à 45 ans, qui auraient été agressés durant l'année 2018. Ce que dément formellement le médecin. Il a tout de même été placé sous contrôle judiciaire et une perquisition a été menée à son domicile. Son ordinateur a été saisi. En enquête est en cours auprès d'autres patients du médecin.