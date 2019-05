Lyon : un homme touché au cou par un coup de couteau place des Terreaux

Deux frères ont été agressés place des Terreaux dimanche matin par deux hommes. L'une des deux victimes a reçu deux coups de couteau au cou et au thorax.

Un homme sans domicile fixe âgé de 24 ans et un Oullinois de 32 ans ont été arrêtés ce dimanche matin place des Terreaux. Ils venaient d'agresser deux frères. L'un des deux suspects avait porté deux coups de couteau à l’une des deux victimes, un au cou et un second dans son thorax. Les deux agresseurs étaient ivres au moment des faits. L’un d’eux a reconnu avoir donné des coups de couteau et l’autre avoir participé à la rixe. Ils vont être présentés au parquet ce lundi. Le pronostic vital de la victime est actuellement réservé.