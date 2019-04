Lyon : un homme arrêté après une violente altercation d'automobilistes

Un habitant de Saint-Priest âgé de 25 ans a été arrêté par la Bac la semaine dernière alors qu'il rodait autour de l'habitation d'une personne avec qui il venait d'avoir un accrochage en voiture.

Un habitant de Saint-Priest âgé de 25 ans a été arrêté par la Bac la semaine dernière, rue d’Arezzo dans sa ville. Il était en train de roder autour du domicile d'une personne avec qui il venait d'avoir une violente altercation en voiture. Après cet accrochage il avait dégradé une vitre du domicile de la victime et cassé le rétroviseur de sa voiture à coup de pied. Place en garde à vue, il a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet samedi dernier et laissé libre en vue de sa comparution immédiate ce mardi pour “violences volontaires aggravées et dégradations volontaires”.