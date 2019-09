Lyon : un hacker surdoué condamné pour avoir fait chanter une banque

En fuite actuellement en Asie, le jeune hacker avait voulu faire chanter le Crédit Mutuel.

En fuite en Asie, un Lyonnais de 28 ans a été condamné à un an de prison avec sursis et 2000€ de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Lyon. Cet informaticien, qui souhaitait s'engager au sein des services secrets, avait, en 2015, essayé de faire chanter le Crédit Mutuel après la découverte d'une faille qui lui permettait de récupérer les données bancaires grâce au paiement sans contact des cartes bleues, rapporte Le Progrès dans son édition du jour. La banque avait refusé de se plier à son chantage. Travaillant dans une entreprise informatique de Dardilly, il avait alors fui vers l'Asie. Son avocat David Metaxas a plaidé la “maladresse”, d'un jeune homme qui “voulait démontrer ses compétences”, conclu le quotidien.