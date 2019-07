Lyon : un garçon de 13 ans arrêté au volant d'une voiture volée

La semaine passée, le mineur de 13 ans était arrêté au volant d'un véhicule volé.

Samedi en fin de soirée, boulevard Lénine, à Vénissieux, un garçon de 13 ans (deux antécédents judiciaires) et un autre de 17 ans (3 antécédents) ont été arrêtés. Le 16 juillet ils circulaient dans un véhicule signalé volé. C’est le mineur de 13 ans qui conduisait cette voiture. Il a reconnu le défaut de permis, le recel de vol et a mis son comparse hors de cause. Il a été présenté au parquet dimanche et laissé libre avec ouverture d’information “recel de vol et défaut de permis de conduire”.