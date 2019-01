Lyon : un client et un vigile désarment un homme avec un couteau

Un homme de 59 ans s'est présenté devant une supérette avec un couteau. Il a été désarmé par un client et un vigile.

Samedi en fin de journée, un homme en état d'ébriété tente de rentrer dans une supérette place Gabriel-Péri, dans le 7e arrondissement de Lyon. Empêché de pouvoir pénétrer dans l'établissement, il part, mais revient plus tard avec un couteau, selon nos confrères du Progrès. Le vigile du magasin et un client parviennent à la désarmer. L'homme prend la fuite et sera arrêté par un équipage de la police municipale de Lyon. L'individu doit passer ce lundi en comparution immédiate. Il est déjà connu pour une soixantaine d'antécédents judiciaires, et est âgé de 59 ans.