Lyon : un cambrioleur confondu par la canette qu'il a laissée sur place

Il avait, en compagnie d'autres personnes, cambriolé un bâtiment municipal à Lyon début septembre.

Ce lundi, à 14h, un homme de 26 ans (8 antécédents judiciaires) a été arrêté rue Berjon dans le 9e arrondissement. Le 9 septembre dernier vers 6h du matin, plusieurs hommes avaient brisé la vitre d’un bâtiment municipal donnant accès à un théâtre, à une crèche et à une salle de gym, toujours dans le 9e. Ils visitaient les lieux en fracturant les portes à coups d’épaule et dérobaient du matériel d’outillage et Hi-Fi. L’ADN du suspect avait été relevé sur une pierre découverte dans les locaux et une canette de soda consommée sur place. Il a reconnu les faits, mais n’a pas souhaité communiquer l’identité de ses comparses. Il va être présenté au parquet ce mardi en vue d’une Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.