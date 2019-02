Lyon : trois joueurs de l'OL cambriolés durant le match contre Barcelone

Memphis Depay, Lucas Tousart et Pape Cheikh Diop ont été cambriolés à leurs domiciles ce mardi soir durant la rencontre de Ligue des champions entre l'OL et le FC Barcelone.

Selon Le Progrès, trois joueurs de l'OL - Memphis, Tousart et Diop - ont été cambriolés ce mardi soir alors qu'ils affrontaient le FC Barcelone au Groupama stadium. Le domicile de Memphis a Écully a été visité. Les auteurs ont subtilisé des bijoux et des vêtements pour un montant qui n'est pas encore estimé. À Chaponost, c'est Lucas Tousart qui a été cambriolé. Les voleurs ont emporté des objets, mais n'ont pas réussi à lui prendre son véhicule. Enfin à Limonest, c'est Pape Cheikh Diop qui s'est fait voler des bijoux et des vêtements. On ne sait pas encore s'il s'agit de la même équipe de cambrioleurs, conclut le quotidien.