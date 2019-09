Lyon : sans raison, deux étudiants passés à tabac rue de la République

Trois suspects ont été arrêtés mercredi pour avoir tabassé et sauté à pieds joints sur deux étudiants rue de la République à Lyon début septembre.

L’enquête de la Brigade de sûreté urbaine a été longue et minutieuse avant l'arrestation ce mercredi, d'un Vénissian de 20 ans (2 antécédents judiciaires), un Lyonnais de 25 ans (40 antécédents) et un autre de 24 ans (44 antécédents). Le 2 septembre dernier rue de la République devant le cinéma “Pathé Gaumont”, ils avaient passé à tabac sans motif apparent deux étudiants, leur sautant sur la tête avec les pieds.

L'une des deux victimes s'est vu prescrire 5 jours d’ITT et l’autre 21 jours. Les policiers ont réussi à identifier les suspects grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance et au recueil de témoignages sur place. Le Vénissian et le Lyonnais de 25 ans ont reconnu les faits tandis que le Lyonnais de 24 ans les a niés. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi pour “violences volontaires aggravées”.