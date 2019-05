Lyon : sans ceinture, le passager d'une voiture meurt après un accident

Un conducteur sous l'emprise d'alcool a eu un accident de la route à Vénissieux, le 27 avril dernier. Son passager est décédé des suites de ses blessures.

Jeudi dernier, route de Corbas à Vénissieux, un quadragénaire vivant à Saint-Pierre de Chandieu a été arrêté. Le 27 avril dernier, vers 4h30 du matin, il conduisait en état d'ébriété et percutait une bordure en béton délimitant un rond-point ainsi qu’un panneau de signalisation. Arrivés sur place, les secours l'ont transporté à l’hôpital pour une fracture à la cheville droite. Le passager qu'il l'accompagnait ne portait pas sa ceinture et avait dû être désincarcéré du véhicule puis transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures le 1er mai. Le mis en cause a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet samedi et “Laissé libre avec ouverture d’information pour “conduite en état d’ivresse et homicide involontaire”.