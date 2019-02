Lyon : l’État condamné après le suicide d’un prisonnier

Après le suicide d'un prisonnier en 2011 dans la prison de Corbas sa famille a obtenu la condamnation de l'état pour des “manquements graves et des négligences”.

Le 12 février dernier, l'État a été condamné à verser Plus de 20 000€ à la famille d'un prisonnier qui s'est suicidé à la prison de Corbas le 10 janvier 2011, rapporte Le Progrès dans son édition du jour. Cet homme placé en détention pour vol s'était pendu avec ses lacets. Un acte désespéré qu'il avait déjà tenté un jour plus tôt. La justice administrative a suivi les demandes de la famille qui estimait qu'il y avait eu des manquements graves et des négligences de la prison. Ses proches estiment notamment qu'il n'aurait jamais dû être laissé seul dans sa cellule.