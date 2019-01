Lyon : le voleur s'attaque à des femmes, dont une dans un bar

Un individu de 31 ans a été arrêté dans la nuit du 23 au 24 janvier. Il venait de voler les smartphones de deux femmes à Lyon.

Dans la nuit du 23 au 24 janvier, un individu de 31 ans, déjà connu des services de police pour 7 antécédents judiciaires et habitant à Vénissieux, arrache le portable des mains d'une passante dans les rues de Lyon. Il entre ensuite dans un bar où il s'attaque une nouvelle fois à une femme, lui volant son téléphone portable et sa carte bleue. Il est enfin arrêté le 24 janvier à 2h45, rue Puits Gaillot. Un troisième téléphone portable est retrouvé sur lui, et l'homme est incapable d'en justifier la provenance. Il a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il sera présenté au parquet ce 25 janvier.