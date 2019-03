Lyon  : le meurtre de la Croix-Rousse filmé sur Facebook

La victime était allongée sur le sol pieds et poings liés et a reçu huit coups de couteau dans le dos ce mardi après-midi dans le 1er arrondissement de Lyon.

Un meurtre a eu lieu rue Jean-Baptiste Say dans le 1er arrondissement ce mardi en milieu d'après-midi. Un homme a contacté le 17 expliquant qu'il venait de voir une vidéo sur Facebook, montrant un de ses amis être poignardé et décéder. Il a donné l'adresse des lieux. Sur place, les secours ont découvert la victime décédée allongée sur le sol pieds et poings liés. Il avait huit plaies visibles sur son dos. Une enquête est en cours. Elle a été confiée à la Direction interrégionale de la Police judiciaire de Lyon.